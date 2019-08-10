Van’da polis ekipleri, “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması-2” çerçevesinde 252 personel ve 47 ekip katıldığı uygulamada 12 umuma açık iş yeri ve 163 araç ile bin 875 kişi sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 8 şahsa işlem yapılırken 3 araca cezai işlem uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı öncesinde rahat ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri ve bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla ülkemiz genelinde, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahısların ve araçların yakalanması için 09 Ağustos 2019 günü 08.00/23.00 saatleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alış veriş merkezleri, park ve bahçeler vb.)11.00/13.00-16.00/18.00-20.00/22.00 saatleri arasında ise trafikte araçlar üzerinde “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması-2” gerçekleştirilmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta terör, asayiş ve narkotik olayları ile ilgili suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekât, narkotik suçlarla mücadele, havacılık, trafik denetleme şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam 252 personel ve 47 ekip katıldı. Uygulama neticesinde; 12 umuma açık iş yeri ve 163 araç üzerinde yapılan uygulamada bin 875 kişi sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 8 şahsa işlem yapılırken 3 araca cezai işlem uygulandı” denildi.