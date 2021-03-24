Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Maça saatler kala milli maçın hangi kanaldan izleneceği merak ediliyor.

Türkiye- Hollanda milli maç şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve 24 Mart Çarşamba saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennet yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Türkiye - Hollanda muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan Kabak (Merih), Caner, Ozan Tufan, Taylan, Kenan Karaman, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal, De Roon, Frenkie de Jong, Bergwijn, Wijnaldum, Depay, Luuk de Jong