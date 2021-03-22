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Spor Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı şifresiz izle
Spor

Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı şifresiz izle

Türkiye Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme maçında Türkiye il Hollanda karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:07:00 -
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı şifresiz izle

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye; Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman?

Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı şifresiz izle

Türkiye ile Hollanda 24 Mart Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Milli Takım aday kadrosu

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

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