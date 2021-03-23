Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup G karşılaşmaları kapsamında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Spor severler Milli Takımın nefes kesecek maçının muhtemel 11'i ve hakemini merak ediyor. Kritik 3 puan için Türkiye, Hollanda ile mücadele edecek.

Türkiye - Hollanda maçı ne zaman?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşecek Hollanda maçı, 24 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Maçı canlı izlemek isteyenler TRT1 ekranları başında olacak.

İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır

Zeki Çelik

Ozan Kabak (Merih Demiral)

Çağlar Söyüncü

Caner Erkin

Ozan Tufan

Taylan Antalyalı

Hakan Çalhanoğlu

Yusuf Yazıcı

Kenan Karaman

Burak Yılmaz