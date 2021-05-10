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Ekonomi Türkiye, ‘Hisar’ kuruyor
Ekonomi

Türkiye, ‘Hisar’ kuruyor

Türk savunma sanayii, Hisar A+ sistem teslimatlarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:13:00 -
Türkiye, ‘Hisar’ kuruyor

Proje kapsamında Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girmeye hazırlanıyor. Hisar Projeleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde yürütülüyor. Projelerde radarlar, elektro-optik algılayıcılar ile komuta kontrol, haberleşme, atış kontrol sistemleri ASELSAN tarafından milli olarak geliştiriliyor. Bununla birlikte bileşenlerin bir arada entegre bir hava savunma sistemi çatısı altında görevini icra etmesi de ASELSAN tarafından sağlanıyor. Füze ve füze alt sistemleri olan yaklaşma sensörü, güdüm birimi, sevk sistemi ve benzeri unsurlar ROKETSAN tarafından geliştirildi. Yüksek etkinliğe sahip harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE imzası taşıyor. Son olarak 3 Mayıs’ta harp başlıklı kabul atışı başarıyla yapılan Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (KMOAİHSFS) tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girecek.

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