Türkiye her dönem mazluma kucak açtı

Yavuz Selim İstanbul

AK Parti iktidarının ırk, din, mezhep ayırmaksızın mazluma kucak açarak topraklarımızda misafir etmesine karşı faşist söylemler üreten zihniyet, Türkiye’nin yakın tarihinden habersiz. Tarihi kayıtlar, insanlığın merhamet adası olan Türkiye’ye sığınan muhacirlerin, hemen her iktidar döneminde ülkemizde misafir edildiğine işaret ediyor.

CHP zihniyetinin faşist söylemlerle hedef aldığı Suriyeli mültecilere Cumhuriyet tarihinde 6 kez kapılarını açan ülkemiz; geniş coğrafi yelpazeden milyonlarca muhacire ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin 1923’ten bu yana insanlığın her mazlum ferdine yönelik uyguladığı açık kapı politikası tarihe şu rakamlarla geçti:

Cumhuriyetten bugüne

l 1922-1938 yılları arasında 384 bin göçmen Yunanistan’dan Türkiye’ye geldi.

l 1923-1945 yılları arasında 800 bin kişi Balkanlar’dan göç etti.

l Makedonya’dan Türkiye’ye 1924, 1936 ve 1953’te 3 büyük göç dalgası yaşandı.

l Yugoslavya’dan Türkiye’ye toplam 305 bin 158 kişi göç etti.

l 1925 ila 1989 yılları arasında Bulgaristan’dan ülkemize 4 göç dalgası yaşandı, 491 bin 583’ü aşkın kişi Türkiye’ye sığındı 1925-1949 arasında bu ülkede meskun bulunan 218 bin 998 kişi Türkiye’ye göç etti. 1949–1951 döneminde Bulgaristan’dan gelen toplam göçmen sayısı 156 bin 63 olarak kayıtlara geçti. 1968-1979 yılları arasında 116 bin 521 kişi daha Türkiye’nin yolunu tuttu. 1989 yılında Türk kökenli Müslüman Bulgar vatandaşlarının, Bulgar hükümeti tarafından Türkiye’ye göçe zorlanmaları ile 4’üncü göç dalgası yaşandı.

l 1933-1945 yılları arasında 2. Dünya Savaşı’nın tahribatını yaşayan Almanya’nın Doğu lejyonlarındaki Müslüman halklardan 800 bin kişi Türkiye’ye göçtü.

l Romanya’dan 79 bin 287 kişi 1923-1949 yılları arasında Türkiye’ye geldi. Ayrıca 43 bin 271 kişi serbest göçmen olarak ülkemize sığındı ve yakınlarının bulunduğu bölgelere yerleştiler.

Başı dara düşen koştu

l 1950’de kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Çin tarafından işgali sonrasında 2 bin 194 nüfus iskânlı, 684 nüfus serbest göçmen olarak ülkemize sığındı.

l 1979 İran devrimi sonrasında, 1 milyona yakın insan Türkiye’ye göç etti.

l 1982 yılında Rusya’nın Afganistan’ı işgali sırasında Türkiye’ye getirilen 4 bin 163 muhacir, çoğunluğu Tokat olmak üzere çeşitli şehirlere yerleştirildi.

l Irak’tan 1988 yılındaki Halepçe Katliamı’nda 51 bin 542 kişi, 1991 yılında Körfez Savaşı’nda 467 bin 489 kişi Türkiye’ye sığındı.

Bosna’dan da, Kosova’dan da...

l 1992-1998 yılları arasında Bosna’dan 20 bin kişi topraklarımıza sığındı.

l 1999 yılında Kosova’da meydana gelen olaylar sonrasında 17 bin 746 kişi Türkiye’ye kaçtı.

l 2001 yılında Makedonya’dan 10 bin 500 kişi Türkiye’ye göç etti.

l Cumhuriyet boyunca Suriye’den Türkiye’ye 6 kez kitlesel göç gerçekleşti. CHP iktidarındaki 1930 ve 1945 yıllarında, Menderes iktidarında 1951 ve 1953 yıllarında, Demirel iktidarında 1967 senesinde Türkiye’ye toplu göç gerçekleşti.

Anadolu’nun 6 milyonu göçmen

Her devirde zulme uğrayan muhacirlerin sığınağı olan ülkemizin birçok iktidar döneminde milyonlarca muhacire kucak açması neticesi Anadolu coğrafyası oldukça renkli bir mozaik halini aldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Anadolu tarihinin son iki yüz yılında yaklaşık 6 milyona yakın göçmen, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine yerleşmiş durumda.

