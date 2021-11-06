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Teknoloji Türkiye her alanda teknolojiden yararlanıyor: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yapay zeka
Teknoloji

Türkiye her alanda teknolojiden yararlanıyor: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yapay zeka

Türkiye her alanda teknolojiden istifade ederek dünyaya örnek oluyor. Bu örnek ve gelişmelerden biri de Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşiyor. Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapay zekayı kullanmaya başladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:28:00 -
Türkiye her alanda teknolojiden yararlanıyor: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yapay zeka

Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi gerçekleşti. Zirve'de 2023 hedefleri için atılan adımlar masaya yatırılırken, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, A Para yayınında teknoloji yatırımlarının altını çizdi.

Uluğtekin, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapay zekayı kullanmaya başladık. Mesela otonom dronelar ile yollardaki herhangi bir canlı varlığı merkeze bildirme gibi bir proje var. Yapay zeka, otonom drone, fiber oktif ve lazer kullanımıyla ortaya böyle bir proje çıkıyor" açıklamasında bulundu.

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