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Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu, 19 Mayıs'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:52:59 -
Türkiye Hentbol Federasyonu, 19 Mayıs'ı kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan İstiklal mücadelemizin 101. yıl dönümünü gururla kutluyoruz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bayram, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık mücadelesinin ateşi olup, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağanıdır. Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü ışığında federasyonumuz Türk hentbolu ve sporunun gelişimi için gençlere olan desteğine devam edecektir. 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

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