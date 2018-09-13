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Türkiye helikopter üreten 7'inci ülke

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, ilk yerli helikopter T625 Genel Maksat Helikopter hakkında bilgi verdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:16
Türkiye helikopter üreten 7'inci ülke

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, T625 Genel Maksat Helikopterle birlikte Türkiye'nin kendi başına helikopter üreten 7'inci ülke olduğunu söyledi. Ayda iki adet üretim yapılmasının planlandığını belirten Kotil, şirketin gelirinin 2021'de 10 milyar dolar olacağını ifade etti.

SAHA EXPO 2018’e katılan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, T625 ile ilgili konuştu.TUSAŞ tarafından birçok projeleri olduğunu dile getiren Kotil, “Her biri birbirinden önemli projemiz var. T625 kodlu helikopterimiz en popüler konumuz. Sabit kanatlı uçak yapmak helikopter yapımına göre çok daha kolay. Dünyada 6 ülke kendi başına helikopter yapabiliyor 7’ncisi de Türkiye oldu. Güney Kore, Hindistan kendi uçuramadı. Diğer ülkelerden destek aldı. Mühendislerimiz tasarladı.Teknisyenimiz imal etti. İlk uçuşunu da yaptı" dedi.

“AYDA 2 TANE ÜRETECEĞİZ"

T625 Genel Maksatlı helikopterlerden ayda iki tane üreteceklerini ifade eden Genel Müdür Temel Kotil, “Atak ve Hürkuş’tan da ayda iki tane üretiyoruz. Fiyatları daha sonra konuşulabilir ama bu tip helikopterler 15 milyon dolar gibidir. Ayda 30 milyon dolar ciro yapıyor. Ülkemize ve şirketimize büyük getirisi olacak. Şirketimizin inşallah tahminen geliri 2 milyar dolar olacak. Kendi ürünümüzü yaptığı zaman bir lisans parası vermiyoruz. Geliri Türkiye’ye kalıyor. Gelirimiz katlanacak. 2021 hedefimiz var. Bu projelelerle 10 milyar dolara gideceğiz" diye konuştu

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:16
  1. Temel Kotil
  2. T625 Genel Maksat Helikopter

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