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Ekonomi Türkiye Hayat Emeklilik’e bir kez daha müşteri deneyimi ödülü!
Ekonomi

Türkiye Hayat Emeklilik’e bir kez daha müşteri deneyimi ödülü!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 11:16:00 -
Türkiye Hayat Emeklilik’e bir kez daha müşteri deneyimi ödülü!

Türkiye Hayat Emeklilik, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Şikayetvar tarafından bu yıl 9’ncusu düzenlenen, müşteri memnuniyetini zirveye taşıyan markaların belirlendiği A.C.E. Awards’ta (Achievement in Customer Excellence) Türkiye Hayat Emeklilik, Gold ödülünün sahibi oldu.

Çeşitli sektörlerden çok sayıda markanın katıldığı ve müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.C.E. Awards Ödülleri 9. kez sahiplerini buldu. Şikayetvar tarafından gerçekleştirilen ve 1,5 milyonu aşkın müşteri memnuniyeti anketi baz alınarak hazırlanan “Müşteri Deneyim Endeksi” sonuçlarına göre Türkiye Hayat Emeklilik “Emeklilik ve Hayat sigortası” kategorisinde Gold ödüle lâyık görüldü.

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Doğan BAŞAR konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şikayetvar gibi 150 bin markanın ve ayda 20 milyon ziyaretçinin buluştuğu bir platform tarafından değerlendirilmek ve bir kez daha ödüle layık görülmek bizler için büyük bir gurur. Böylesine önemli bir platformda müşterilerimizin takdiri ile bu ödülü beşinci kez kazanmak bizi oldukça mutlu etti. 

Müşterilerimizin bizimle paylaştıkları geribildirimler, hizmetlerimize dair çok kıymetli bir içgörü kaynağı oluşturuyor.  Yapabileceğimiz en kalıcı ve etkili iyileştirmelerin, kuracağımız en önemli stratejilerin temelini bu iç görüler ile oluşturmanın öneminin farkındayız.”

Kazandığımız ödüller daha da iyisini yapmak için çalışma konusunda bizi motive ediyor. Bu başarının arkasında özverili bir şekilde emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Herkes için en iyi müşteri deneyimini sunmaya devam edeceğiz.”
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