Gündem Türkiye havalimanlarında kendi sistemini geliştiriyor! Kuş ve dron tehlikesine karşı müthiş önlem
Gündem

Türkiye havalimanlarında kendi sistemini geliştiriyor! Kuş ve dron tehlikesine karşı müthiş önlem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye havalimanlarında kendi sistemini geliştiriyor! Kuş ve dron tehlikesine karşı müthiş önlem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin havalimanlarında kuş ve birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerine karşı kendi otonom sistemini geliştireceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Savuran Projesi; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zekâ ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli bir hava güvenlik sistemidir. Bu sistem hem kuş kaynaklı riskleri hem de FPV dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek.” açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havacılıkta güvenliği en üst seviyeye taşımak için planlanan Savuran Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde sivil havalimanları için yüksek hassasiyetli bir hava savunma sistemi ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, projenin, sivil havalimanları başta olmak üzere kritik tesislerin korunmasını amaçladığını belirterek, “Savuran Projesi; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zekâ ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli bir hava güvenlik sistemidir. Bu sistem hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek.” açıklamasında bulundu.

 

Kuş Sürüleri Güvenli Şekilde Pist ve Yaklaşma Koridorlarından Uzaklaştırılacak

Proje kapsamında biri kuş sürülerinin yönlendirilmesi/uzaklaştırılması, diğeri ise FPV dronlara karşı etkili müdahale olmak üzere iki ayrı dron platformu geliştirileceğini dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Uzun süre havada kalabilen ve yüksek frekanslı/ultrasonik akustik caydırma sistemleri taşıyan Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Dronu ile kuş sürüleri güvenli şekilde pist ve yaklaşma koridorlarından uzaklaştırılacak. Bu platform, çevresel ve insani etkiler gözetilerek tamamen ölümcül olmayan yöntemlerle çalışacak”

FPV Dronlara Karşı Müdahale

Bakan Uraloğlu, FPV tipi tehditlere yönelik geliştirilecek müdahale dronu hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

“Yüksek hızlara ulaşabilen ve etkili önleme yöntemlerine sahip bir Müdahale Dronu geliştiriyoruz. Bu platform; otonom görev yürütme, güvenli iniş/eve dönüş modları ve gerektiğinde güvenli alanda kendini imha kabiliyetlerine sahip olacak.”

 

7/24 İzleme, Çoklu Sensör Füzyonu ve Yapay Zekâ Destekli Tehdit Analizi

7/24 çalışacak sistemin radar, termal ve optik kameralar ile RF sensörlerinden gelen verileri birleştiren sensör füzyonu yapısı sayesinde aynı anda çok sayıda hedefi izleyebileceğini söyleyen Uraloğlu, “Yapay zekâ destekli tehdit sınıflandırma modeli sayesinde de FPV dronları analiz edebilecek; kritik durumlarda otomatik uyarı verecek ve insan-onaylı ya da otonom modda müdahale gerçekleştirebilecek.” dedi.

1
