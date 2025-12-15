  • İSTANBUL
Diyanet'ten Küresel Uyarı: Modern sapmalar insanlığı çıkmaza sürüklüyor
Gündem

Diyanet'ten Küresel Uyarı: Modern sapmalar insanlığı çıkmaza sürüklüyor

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 21. Uluslararası Müslüman Forumu’nda yaptığı konuşmada modern çağın dayattığı sapkın anlayışlara dikkat çekti. Arpaguş, “Yaşanabilir bir dünya inşa etmek Müslümanların tarihi sorumluluğudur” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 21. Uluslararası Müslüman Forumuna video mesajla katıldı. “Küreselleşme Çağında Barış ve Güven: Modern Zorluklara İslami Bir Bakış” başlığıyla gerçekleştirilen forumda konuşan Arpaguş, modern dünyanın insanlığı sürüklediği ahlaki ve manevi çıkmaza karşı net mesajlar verdi.

 

Dünyanın bugün savaş, terör, şiddet ve kaosla sarsıldığını vurgulayan Arpaguş, milyonlarca insanın aynı zamanda açlık ve yoksullukla mücadele ettiğini belirterek, siyasi, iktisadi ve ahlaki krizlerin küresel bir kuşatmaya dönüştüğünü söyledi.

 

“Sapkınlıklar özgürlük diye pazarlanıyor”

Kutsal değerlere yönelik saldırıların “özgürlük” adı altında meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Arpaguş, dini vecibelerin yasaklandığı, cinsiyetin bireysel tercihe indirgendiği anlayışların insanlığın huzurunu bozan sapmalar olduğunu dile getirdi. Bu yaklaşımların kültürel ve dini istikrarı tehdit ettiğine dikkat çeken Arpaguş, farklı topluluklar arasındaki güveni de zayıflattığını kaydetti.

 

 

“Çözüm İslam medeniyetinde”

Forumun temasının son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Arpaguş, teknolojik gelişmelerle birlikte olumsuz fikirlerin küresel tehditlere dönüştüğünü belirterek şu mesajı verdi:

“Bu çağda barış ve huzur arayışına cevap vermek, modern sorunlara İslami bir perspektifle çözüm üretmek Müslümanların omuzlarındaki tarihi bir sorumluluktur. İslam dünyasının köklü medeniyet birikimi, insanlığa kalıcı çözümler sunacak güçtedir.”

 

Aile alarmı: “Tehdit altında”

Konuşmasında aile kurumuna da özel bir parantez açan Arpaguş, ailenin insanın fıtratını, onurunu ve neslini koruyan vazgeçilmez bir yapı olduğunu vurguladı. Ailenin bir ahlak ve hayat mektebi olduğuna işaret eden Arpaguş, bugün aile müessesesinin ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, “Aileyi hedef alan her türlü akım ve uygulamaya karşı kararlı duruş sergilemek inancımızın gereğidir” dedi.

 

Devlete çağrı: Birleştirici duruş şart

Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı toplumlarda hoşgörü ve saygı ortamının devlet eliyle tesis edilmesi gerektiğini ifade eden Arpaguş, kamu otoritesinin kuşatıcı ve bütünleştirici bir yaklaşım sergilemesinin toplumsal barış ve güveni güçlendireceğini vurguladı.

Arpaguş, “Farklılıkları zenginlik olarak gören bir ahlak ve hukuk anlayışı, tüm insanlığın yararınadır” diyerek konuşmasını tamamladı.

