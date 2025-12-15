  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sahte yarayla mağduriyet oyunu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

'Ey cemaat! Kaçak içki içmeyin, yasadışı bahis oynamayın!'

Köklerinden kopan kimlik! Gençler neden kaçıyor?

İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…

CHP Hatay Milletvekili Topal’dan Bakan Kurum’a: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu, takdir ediyorum

Türksat’tan yeni proje “Yerli ve milli veri merkezi” Veriler yerli yazılım ile daha güvende

Canlı yayında robotu döven YouTuber'a 1 milyon dolarlık dava açıldı

Japonya'da İslam güneşi doğuyor! Bölük bölük Müslüman oluyorlar

Hatay'da korkutan deprem

İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: Usulsüz diplomasının iptali isteniyor
Gündem Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
Gündem

Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon
ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon

Dünya

ABD ve Suriye'den DEAŞ'a ortak operasyon

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şahıs paketlendi
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şahıs paketlendi

Yerel

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şahıs paketlendi

Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!
Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!

Gündem

Bakan Yerlikaya’dan kritik operasyon açıklaması! DEAŞ'a finans akışı böyle kesildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23