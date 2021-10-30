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Teknoloji Türkiye harekete geçti... TSK'nın ihtiyacını karşılayacak
Teknoloji

Türkiye harekete geçti... TSK'nın ihtiyacını karşılayacak

Türkiye kendi yerli ve milli bombalarını üretmek için harekete geçti. Başkan Erdoğan 3 ilde bomba üretim tesisi kurulması için savunma sanayinde faaliyet gösteren bir firmaya teşvik veren kararı 28 Ekimde imzaladı. Tesisler tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde Türk Hava Kuvvetleri başta olmak üzeri ordunun bomba ihtiyacı yerli ve milli olarak karşılanacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 18:18:00 - 2021-10-30 18:22:06
Türkiye harekete geçti... TSK'nın ihtiyacını karşılayacak

Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı olan terörle mücadelede kritik önemdeki bombalar artık yerli ve milli imkanlarla üretilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında ASSAN Group Makine Savunma Sanayi Anonim şirketi tarafından Ankara, Bolu ve Kırıkkale'de kurulacak tesislerde bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı imal edilecek.

Yatırım tutarı 808 milyon 702 bin 814 Türk lirası olan ve 7 yıl içinde tamamen faaliyete geçmesi planlanan tesislerde üretimden dolayı firma, makine techizat ve alımlarını sağlamak için gümrük vergisi muafiyetinden istifade edecek. Firma KDV istisnasından, KDV iadesinden, vergi indirimi, sigorta primi teşvikinden de yararlanacak. Yatırım yeri tahsisi yapılması öngörülen teşvik kararına 288 kişilik ilave istihdam sağlanacak.

Ayrıca 30 nitelikle personel için 40 milyon liraya kadar eleman desteği öngörülüyor. Firmaya 10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanacak. Teşvik kararında 80 milyon lirayı geçmemek üzere 10 yıl süre ile faiz ve/veya kar payı desteğinden de faydalanabilecek.

Firmanın yatarım süresi 7 yıl olarak belirlendi. Bu süre gerektiğinde Sanaiy ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uzatılabilecek.

Yıllık üretim planlaması:

11.200 bomba

43.770 bomba gövdesi

75.000 havan mühimmatı

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