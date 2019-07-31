0553 313 94 23

Türkiye harekete geçti! Tahliyesi engellendi

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni teröristin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cezaevinden şartlı tahliye duruşmasının erkene alınması talebi Türkiye'nin girişimleri sonucu engellendi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
Türkiye harekete geçti! Tahliyesi engellendi

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı şehit eden "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" (JCAG) adlı terör örgütü militanlarından Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliye talebi bir kez daha Türkiye'nin girişimleriyle sonuçsuz kaldı.

Saldırıdan sonra yakalanan ve afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sasunyan, California'da bulunan SanQuentin eyalet hapishanesinde cezasını çekiyor. Sasunyan'ın California eyaletinin bu tür suçlara yönelik şartlı tahliye politikası çerçevesinde hapis cezasının 25'inci yılını doldurduğu Ekim 2007’den itibaren şartlı salıverilme hakkından yararlanma imkanı bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda 2006, 2010, 2013, 2015 yıllarında Ermeni teröristin şartlı tahliye taleplerinin reddedilmesi sağlanmıştı. Sasunyan’ın şartlı tahliye talebi, 14 Aralık 2016'da yapılan beşinci şartlı tahliye duruşmasında Türkiye'nin girişimlerine rağmen kabul edilmişti.

Bunun üzerine, temyiz imkanı bulunan geçici şartlı tahliye kararının ardından Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda California Valisi Edmund G. Brown Jr, 12 Mayıs 2017'de Sasunyan’ın şartlı salıverilmesi kararını iptal etmişti.

Sasunyan'ın 29 Haziran 2018'de görülen altıncı şartlı tahliye duruşması öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Amerikalı mevkidaşlarına gönderdikleri mektuplar başta olmak üzere yapılan girişimlerin sonucunda Şartlı Tahliye Kurulu, Ermeni teröristin toplum için makul olmayan düzeyde tehlike oluşturmaya devam ettiği gerekçesiyle şartlı tahliye talebinin reddine karar vermişti.

Edinilen bilgiye göre, son olarak California Şartlı Tahliye Kurulu 30 Mayıs'ta Türk makamlarına mektup göndererek Sasunyan’ın normal koşullar altında Haziran 2021'de gerçekleşmesi beklenen bir sonraki şartlı tahliye duruşmasının daha erken bir tarihe alınması için talepte bulunduğunu bildirdi. Kurul, yapacağı idari inceleme öncesinde teröristin talebine karşı Türkiye'nin görüşlerinin iletilmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Sasunyan'ın gerek şartlı tahliye edilmek gerek bu konudaki duruşmayı erken bir tarihe aldırmak konusunda gerekli koşulları taşımadığını vurgulayarak Ermeni terörüne ilişkin bilgilerle gelişmeleri içeren bir yanıtı 27 Haziran'da California Şartlı Tahliye Kuruluna iletti.

Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi ve Şartlı Tahliye Kurulu 25 Temmuz'da Sasunyan'ın şartlı tahliye duruşmasının öngörülenden daha erken bir tarihe alınmasının uygun bulunmadığını bildirdi. Bu çerçevede, Ermeni teröristin şartlı tahliye duruşmasının Haziran 2021'de yapılması öngörülüyor.

Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti. Yakalanan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. Firar eden Krikor Saliba’nın ise aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti.

Ermeni teröristler övgüler sürüyor

Radikal Ermenilerce Türk diplomatlarına yönelik kanlı eylemler övülmeye ve bu saldırıları gerçekleştiren teröristler kahramanlaştırılmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Muavin Konsolos Bahadır Demir’i 27 Ocak 1973'te şehit eden Ermeni asıllı terörist Gürgen MıgırdiçYanıkyan’ın kalıntılarının 5 Mayıs'ta düzenlenen devlet töreniyle Ermenistan’daki bir askeri mezarlığa defnedilmesi, 27 Temmuz 1983'te Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğini basarak Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu'nu şehit eden ve bir Portekizli polisi öldüren 5 Ermeni teröristin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 27 Temmuz'da ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde düzenlenen etkinliklerle anılması, Ermeni çevrelerin ve bunların destekçilerinin terörizmi teşvik suçu işlemesinin son örneklerini oluşturuyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve Terörizmin Önlenmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne göre terörizmin teşviki suçunu teşkil eden bu örnekleri diplomatik kanallardan AGİT ve Avrupa Konseyi gibi ilgili kurumların gündemine getirmeyi sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
  1. Hampig Sasunyan
  2. Los Angeles
  3. Kemal Arıkan
  4. Mehmet Baydar
  5. Bahadır Demir
  6. Yurtsev Mıhçıoğlu
  7. Cahide Mıhçıoğlu

YORUM YAZ

  • NUSRETNUSRET52 dk önce
    Peki Ermenistan'ın bu rezilliklerine rağmen biz neden Ermenistan'la ilişki kurmaya çalıştık? Sınır kapısını niye kapatmıyoruz? Ülkemizde kaçak olarak çalışan 100 bin Ermeni'yi niye sınırdışı etmiyoruz?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Belediyenin plajlara tebliğine tepki geldi
  1. Belediyenin plajlara tebliğine tepki..
  2. "PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü"..
  3. Erzurum’da korkutan deprem
  4. "Boko Haram drone kullanıyor"
  5. Başkan Uysal’dan bisiklet önerisi
  6. TBMM Başkanı Mustafa Şentop,..
  7. Agave bitkisi 30 yıl sonra çiçek açtı
  8. ASKİ’nin ihalesi canlı yayınlandı
  9. Irak: Bağdadi, Suriye’de ve yaralı
  10. TİKA'dan Arnavutluk'ta arıcılığın..
  11. İran'dan rest! Sözler yerine..
  12. İdlib'e hava saldırıları: 2 ölü
  13. 'Akraba' rezaletinin ardından eski..
  14. Küçücük bir delikten devasa acur..
  15. Bakan Pekcan: “Türk konseyi olarak..
  16. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli..
  17. TİKA Afganistan'da eğitimi..
  18. Almanya ABD’nin yardım teklifini..
  19. Bingöl’de yangın, 300 dönüm kül oldu
  20. Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
  21. FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması..
  22. Almanya'da sapık papaza dava!
  23. Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati..
  24. Başkan Demir: “Samsun için var..
  25. İran Basra Körfezi yakınlarında kaçak..
  26. Borsa ilk yarıda düştü
  27. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
  28. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
  29. AB'den Yunanistan'ın internet..
  30. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

Günün Karikatürü

31 Temmuz 2019
Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"