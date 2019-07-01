Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye AFAD’dan dört kişilik bir uzman ekibin, ülkelerine geldiğini açıkladı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Yaşadığımız olaylar ertesinde tedbir mahiyetinde Türkiye’den AFAD’dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) az sonra dört kişilik bir uzman ekip ülkemize geliyor. Ülkemize gelecek olan ekip Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızla birlikte patlamanın olduğu bölgede cihazlar eşliğinde kimyasal ölçüm yapacak. Kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz." dedi.

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