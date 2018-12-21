Türkiye hakkında haberler yapan Der Spiegel muhabirinden 'yalan haber' itirafı! "Özür dilerim"

Alman Der Spiegel dergisi ödüllü muhabirleri Claas Relotius'un yazdığı 60 haberin en az 14'ünün uydurma olduğunu duyurdu. 33 yaşındaki gazeteci, sahte haberleri ortaya çıkınca istifa etti.

Haftalık siyasi dergi Der Spiegel olayı bir makale ile duyurdu. Dergi, okurlardan ve Claas Relotius'un 'sahte alıntıları, kurgu ürünü yerlerdeki kurgu ürünü olayları ve kişisel detaylarının öznesi olmuş ve olabilecek kişilerden özür diledi.

Dergi olayı 'Spiegel'in 70 yıllık tarihindeki en düşük nokta' olarak değerlendirdi.

'Avrupa'nın en iyi 30 yaş altı 30 gazeteci' listesine girmişti

Almanya'da 'yılın gazetecisi' seçilen ve daha önce Forbes'in 'Avrupa'nın en iyi 30 yaş altı 30 gazeteci' listesine giren Relotius, uzun bir süre reddettiği yalan haberlerinin ortaya çıkması üzerine "Başarısız olma korkusuyla" yaptığını itiraf etti. Claas Relotius "Hastayım ve yardıma ihtiyacım var" dedi.

Şüpheleri, yalanını ortaya çıkaran meslektaşının üzerine yönlendirmeye çalışmış

Yalan haber vakası Relotius'un ABD-Meksika sınırındaki göçmenler hakkında beraber haber hazırladığı meslektaşı Juan Moreno şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

Relotius'un röportaj yaptığını söylediği iki kaynağın izini süren Moreno, her iki kişinin de Relotius ile hiç tanışmadıklarını ortaya çıkardı. Olayın dergiye intikal etmesinin ardından Claas Relotius, önce şüpheleri meslekdaşının üzerine yönlendirmeye çalıştı ve uydurma hikayeleri kabul etmedi.

Ancak dergide kurulan iç komisyon, olayın peşini bırakmadı ve Relotius'u sıkıştırarak yalan haber ürettiğini itiraf ettirdi.

Türkiye hakkında bir haber de şüpheli

Der Spiegel için 60 kadar haber yazan Claas Relotius 14 haberde 'hayal mahsulü' kişiler, olaylar ve mekanlardan bahsettiğin itiraf etti. Ancak dergi komisyonu gazetecinin yaptığı diğer haberleri de inceliyor.

Şüphelenilen haberler arasında Türkiye'deki iki 'çocuk köle' hakkında 2016 yılında yapılan haber de var.

Relotius'un haberinde yer alan çocuklardan biriyle yaptığı görüşme sırasında yanlarında bulunan fotoğrafçının tanık kabul edilebileceği ancak diğer çocukla görüşmesini birebir yapması nedeniyle doğrulama şansının olmadığı belirtiliyor.

Sahtekarlık yapılan haberler arasında, Guantanamo Körfezi'ndeki Yemenli bir mahkum ile ilgili bir haberin de olduğu açıklandı.

Kaynak: Euronews