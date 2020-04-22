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Gündem

Türkiye hakkında asılsız yorumlar! S-400’ler Emre Uslu’nun üzerine oturmasını bekliyor

Nisan ayında aktif edilmesi beklenen S-400'lere koronavirüs engeli geldi. 'Türkiye S-400'ten vazgeçti' yorumları tepki çekerken Tümgeneral Karataş ise S-400'ten geri dönüşün olmayacağını söyledi. Kara propagandalar başlamışken FETÖ’cü Emre Uslu geçen aylarda “S-400’ler alınırsa üzerine otururum” sözü gündeme geldi.

2020-04-22 17:13:00 -
Türkiye hakkında asılsız yorumlar! S-400’ler Emre Uslu’nun üzerine oturmasını bekliyor

ABD tehditlerine rağmen Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve Ankara’ya konuşlandırdığı S-400 hava savunma sisteminin, içinde bulunduğumuz nisan ayında aktif edilmesi bekleniyordu. Ancak koronavirüs salgınının tüm dünyada ana gündem haline gelmesi üzerine S-400 konusunda da gecikme yaşandı.

S-400’lerin henüz aktif edilmemesi, Amerikan yanlısı yazar ve çevrelerde memnuniyetle karşılandı. FETÖ’nün sosyal medya elemanlarının da kara propagandaya başladığı görüldü. FETÖ’cü Emre Uslu geçen aylarda “S-400’ler alınırsa üzerine otururum” demişti.

Öte yandan dün Reuters haber ajansı, ismini vermediği bir “Türk yetkiliye” dayanarak Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin aktif edilmesinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini iddia etti.

Aktif edilmede yaşanan gecikme, kamuoyunda “S-400’ten vaz mı geçiliyor?” sorularına neden oldu. Bu yönde Ankara’dan henüz bir açıklama gelmezken, emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, S-400’ten geri dönüşün olmadığının altını çizdi.

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Yorumlar

yusuf

emre cim sen yetmez, sümüklü padişahın da otursun.
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teoman

Fetonun p..leri
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