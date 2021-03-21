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Gündem Türkiye haçlı dayatmasını feshetti diye Alman rahatsız oldu
Gündem

Türkiye haçlı dayatmasını feshetti diye Alman rahatsız oldu

Türk aile yapısını dinamitleyen ve Haçlı dayatması olan İstanbul Sözleşmesi'ni, Türkiye’nin feshetmesi, ülkelerinde yaşanan ırkçılığa karşı çözüm bulamayıp bunun sıradanlaştığı açıklayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:36:00 -
Türkiye haçlı dayatmasını feshetti diye Alman rahatsız oldu

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Türk aile yapısını dinamitleyen, erkek ile kadını birbirine düşman eden ve LGBTi sapkınlığına zemin hazırlayan Haçlı dayatmasından Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çekilmesi, Alman hükümetini rahatsız etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesini eleştirdi. Maas, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması geriye doğru atılmış bir adım ve Avrupa'ya gönderilen yanlış bir mesajdır. Çünkü bu adım cinsiyet eşitliğini dünya genelinde geriye itme çabalarının izinden gidiyor. Hiçbir gelenek kadınların şiddetten korunmasını tartışmaya açmayı meşru kılamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Resmi Gazete'de Cuma Gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini duyurmuştu.

Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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