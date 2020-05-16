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Ekonomi

Türkiye güvenli üs olacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) ekonomiye yönelik olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla ‘üretim-ticaret-yatırım’ üçgeninde üretim hamlesi başlattı. Dernek, bu minvalde ‘Üretim ve Yatırım Üsleri projesini hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:00:00 -
Türkiye güvenli üs olacak

Projeyle afetler karşısında üretim ve ticaret sisteminin sekteye uğramaması ayrıca tedarik hatlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin salgın sonrası dönemde dünyanın yeni tedarik noktası haline geleceğini belirtti. Kaan, “Corona virüsü tehdidini bertaraf etmeye çalışan dünya, riskleri dağıtmanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Çin’e bağımlılığın, kriz yönetiminde tüm yumurtaları aynı sepete koymakla aynı manaya geldiğini gördü. Bu noktada Türkiye, hem Covid-19’a karşı mücadelesi hem de steril ve güvenli üretim zinciri algısıyla dünyanın yeni tedarik noktası haline geldi” dedi.

 

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