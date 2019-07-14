Türkiye Güven Huzur uygulamasında şaşırtan görüntü! Üzerinden kılıç çıktı Kars'ta yapılan “Türkiye Güven Huzur (3) Uygulaması” kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde bir kişinin üzerinden kılıç çıktı.

Kars’ta polisin yaptığı uygulamada bir kişinin üzerinde kılıç bulundu. Kars’ta 57 ekip, 165 polisin katımlıyla “Türkiye Güven Huzur (3) Uygulaması” yapıldı. Kars Emniyet Müdürlüğü’nce merkez ve ilçeler de gerçekleştirilen uygulamada, bin 302 kişi sorgulandı. 1 aranan kişi ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı anlaşılan 1 Afgan uyruklu göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca yoklama kaçağı olan 2 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı. 6136 SKM'den 1 adet ateşli silah ele geçirilirken, bir kişinin üzerinde kılıç bulundu. 2 kişiye toplamda 727 TL para cezası kesildi. 71 umuma açık işyeri kontrol edildi. “Türkiye Güven Huzur (3) Uygulaması"nda trafik ekiplerince 314 araç kontrol edilirken, 1 araca toplamda 235 TL para cezası uygulandı.

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