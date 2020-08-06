Türkiye Güreş Federasyonundan Yargıtay açıklaması:

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu, 13 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçiminin iptaline yönelik davada son kararı Yargıtay'ın verdiğini belirterek, seçimin iptaline yönelik davanın tamamen kapandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonun 4. Olağan ve Mali Genel Kurulu'ndaki başkanlık seçimlerinin iptaline yönelik kararının daha önce istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldığı hatırlatılarak, "Bu karara davacı Halil İbrahim Kastan itiraz ederek konuyu temyize taşımıştı. Yargıtay son kararını verdi ve temyiz itirazının reddine, istinaf mahkemesinin aldığı kararın onanmasına karar verdi. Böylelikle Türkiye Güreş Federasyonu seçimlerinin iptaline yönelik açılan dava kapanmış oldu." denildi.

Söz konusu genel kurulda Halil İbrahim Kastan, başkanlığa adaylık başvurusunda bulunmuş ancak yeterli delege desteği sağlayamadığı için adaylığı reddedilmişti. Bunun üzerine devam eden yargı sürecinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 5 Aralık 2017 tarihinde seçimlerin iptali yönünde karar vermişti. Türkiye Güreş Federasyonu konuyu istinaf mahkemesine taşımış ve 16.Hukuk Dairesi, 2017 yılında seçimin iptal kararının kaldırmıştı. Karşı taraf bunun üzerine Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay da istinaf mahkemesinin kararını onayarak seçimin geçerli olduğunu duyurdu.



