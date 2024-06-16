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Spor Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu
Spor

Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-16 13:26:00 -
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacağı ilk maçı, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Tello'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.

Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

Tello, Avrupa dışındaki tek hakem

A Milli Takım'ın Gürcistan ile yapacağı maçı yönetecek Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor.

UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki iş birliği kapsamında Tello turnuvada maç yönetecek hakemler arasına dahil edildi.​​​​

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