Türkiye gündemine damga vuran tüm kasetler niye Kılıçdaroğlu'na yarıyor?

İnce, bugün düzenlediği basın toplantısına kadar, kendisine yönelik karalama kampanyasına direnerek, adaylıktan çekilmeyeceği karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun medya tetikçileri de günlerdir art arda yaptıkları açıklama ve haberlerle İnce'yi hainlikle suçladı.

Muharrem İnce'yi bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne rakip diye sürenler, bugün İnce'ye hakaret etmek için birbiri ile yarıştı.

Muharrem İnce son olarak Kılıçdaroğlu'na verdiği cevabında, "Benim çekilmem yetmez. Erdoğan da çekilirse Kılıçdaroğlu öyle kazanır" deyip muhalefetin çağrılarını tiye almıştı.

Devreye kumpasçı FETÖ'cüler girdi!

Ali Yeşildağ isimli şahıs, önceki gün İnce'nin kaseti olduğunu iddia ederek, "Adaylıktan çekil, evine dön ve eşinden özür dile" dedi.

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FETÖ'cü Cevheri Güven de devreye girince, İnce dün düzenlemeyi planladığı programlarını "hastalık" gerekçesi ile iptal etti.

Bugün saat 14:00'da basın toplantısı düzenleyen İnce'nin adaylığı kurulan kumpasa kurban gitti.

Türkiye tarihine damga vuran ilk kaset olayında CHP Genel Başkanlığı'na oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci kumpasta da en büyük emellerinden birisi olan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi isteğinin yerine gelmesi, Kılıçdaroğlu'nun kirli siyasetini gözler önüne serdi.