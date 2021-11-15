2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Türkiye deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası’na katılma şansı olup olmadığını araştırıyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye Karadağ’ı yenerse ne olur?

Türkiye evinde Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti. A Milliler bir sonraki maçta Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Cebelitarık galibiyetiyle Türkiye puanını 18'e yükseltti ve grupta ikinci sıraya yerleşti. Son maçlar öncesinde lider Hollanda'nın 20 puanı, ikinci Türkiye'nin ve üçüncü Norveç'in 18 puanı var. 16 Kasım Salı günü Türkiye deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Hollanda ise evinde Norveç'i konuk edecek. Cebelitarık ise Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Karadağ'ı mağlup ettikten sonra Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek. Norveç Hollanda'yı mağlup ederse Türkiye ve Norveç puanlarını 21'e çıkartır ve averajla grubu lider bitiren takım belirlenecek.

Şayet A Milli Takım Karadağ ile berabere kalırsa yine sonunu Hollanda-Norveç maçı belirleyecek. Türkiye, Karadağ ile Norveç de Hollanda ile berabere kalırsa milli takım grubu ikinci bitirecek.

Türkiye, Karadağ'a yenilirse bu kez Norveç'in de Hollanda'ya yenilmesi beklenecek. Hem Norveç hem de Türkiye son maçları kaybederse averajda daha iyi olan takım grubu ikinci bitirecek.

Türkiye averaj bakımından Norveç'in önünde bulunuyor. Türkiye, Karadağ'ı tek farklı mağlup etmesi durumunda Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farklı yenmesi gerekiyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.