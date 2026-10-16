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Gündem Numan Kurtulmuş, Annita Demetriou’ya ağzının payını verdi: Kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler
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Numan Kurtulmuş, Annita Demetriou’ya ağzının payını verdi: Kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler

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Numan Kurtulmuş, Annita Demetriou’ya ağzının payını verdi: Kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou’nun KKTC ve Türkiye'yi hedef alan tezlerine tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi’nin ev sahipliğinde başkent Roma’da düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’na katıldı.

Kurtulmuş, konferans kapsamında gerçekleştirilen 'Kurallara Dayalı Uluslararası Düzenin Yenilenmesi: Çağdaş Krizlere Yanıt Vermede Parlamentoların Rolü' başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti. Kurtulmuş, Avrupa Konseyi’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki faaliyetlerinin yanı sıra standart belirleme ve izleme yetkisinin hem Avrupa'da hem de ötesinde yakından takip edildiğini ve takdir edildiğini belirterek, “Kurucu üye devletlerinden biri olarak Türkiye, Avrupa Konseyi'nin Avrupa'nın kurumsal mimarisi içerisindeki önemli ve kendine özgü rolünün korunmasına büyük önem atfetmektedir” diye konuştu.

 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou’nun Kıbrıs meselesine ilişkin asılsız iddialarına sert tepki gösterdi.

Rum isme tepki

Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ta Rumlar da Türkler de tarihten beri var olan iki halktır. Türk tarafını yok sayarak Kıbrıs’ta hiçbir çözüm olamaz. Kıyamete kadar Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası’nda eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceklerdir” dedi.

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