Hani Berlin'de hakimler vardı! Okul yasakladı, mahkeme onayladı: Almanya’da namaz yasağının önü açıldı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir lisenin Müslüman öğrencilere namazı yasaklamasıyla Özgürlük Hakları Derneği (GFF), bu yasağın okuldaki Müslüman öğrencilerin ayrımcılığa uğramasına yol açtığı ve Ayrımcılıkla Mücadele Yasası'na aykırı gerekçesiyle idare mahkemesinde yasağın kaldırılması için dava açtı.

GFF, İslam'da namazı dinî bir yükümlülük olarak gören öğrencilerin okulda inançlarını yerine getirme imkânından tamamen mahrum bırakıldığını, öğrencilerin namaz kılmak için çalılıkların arasına, çöp konteynerlerinin arkasına ve tuvaletlere saklanmak zorunda kaldığını, ayrıca disiplin cezalarına çarptırılmaktan ve bu durumun notlarına olumsuz yansımasından endişe ettiğine dikkat çekti. Dernek, okulun bir ibadet odası tahsis etmemesini de ayrımcılık olarak nitelendirdi.

NAMAZ HURUZU BOZUYORMUŞ!

Ancak Berlin İdare Mahkemesi, okul huzurunun korunmasını bu faktörlerin önünde tuttu.

Mahkeme, İslam'ın farzlarından namazın, "bedensel hareketlerin sıralı biçimde gerçekleştirilmesi nedeniyle kaçınılmaz olarak dışarıdan görülebilir" olması ve günde beş kez kılınması gerektiği için yasaktan öncelikli olarak Müslüman öğrencilerin etkilendiğini kabul etti. Mahkeme buna karşın okul huzurunun korunabilmesi için söz konusu yasağın haklı ve gerekli olduğuna hükmetti.

İdare Mahkemesi, bu olayda okulda huzurun korunmasının din özgürlüğüne müdahaleden daha ağır bastığına karar vererek, devletin eğitim yükümlülüğünü yerine getirebilmesinin, düzenli bir öğretim işleyişinin güvence altına alınmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Bu okulda bir süredir din kaynaklı ciddi anlaşmazlıklar yaşandığını, öğrencilere belirli dinî uygulamalar dayatılmaya çalışıldığını ve din değiştirtme girişimleri olduğunu belirten mahkeme, dinî anlaşmazlıklar nedeniyle okul huzurunun bozulacağını iddia ederek ibadet odası tahsis edilmemesini de haklı buldu.

Berlin İdare Mahkemesi'nin verdiği karara karşı temyiz yolu açık bırakılırken bu karar, okullara namaz yasaklayabilirsiniz mesajı verdiği gerekçesiyle Müslümanların tepkisini çekti.

HANİ 'BERLİN'DE HAKİMLER VAR'DI?

Bu karar Almanya’nın yıllardır dünyaya hukukun üstünlüğü konusunda hava attığı ‘Berlin’de Hakimler Var’ hikayesinin de koca bir yalandan ibaret olduğunu ortaya koydu. Hikayeye göre 1750 yılında Kral II. Frederick, Potsdam’da gezerken bir araziyi görür ve buraya bir saray yaptırmaya karar verir. Ancak seçtiği alan içerisinde bir değirmen vardır. Kralın adamları hemen değirmencinin kapısını çalar ve değirmeni satın almak istediklerini söyler. Değerinin çok üstünde bir teklifi değirmenci reddeder ve değirmeni satmayacağını ifade eder. Adamlar, krala geri döner ve durumu anlatır. Kralın huzuruna götürülen değirmenci “Değirmen bana atadan kaldı, ben de onu çocuklarıma bırakacağım. Kral için bile olsa satılık değildir“ der. Kral’ın öfkeyle söylediği “Unutma ki ben kralım! İstesem değirmenini para vermeden de alabilirim” sözüne güya yaşlı değirmenci “Asıl sen unutma! Berlin’de hâkimler var” karşılığını verir. Almanya’nın ülkelerinde mazlumların hakkını arayan bir adalet sistemi bulunduğunu hikayesini bilenler kararı duyunca ‘Hani Berlin’de hakimler vardı!’ demekten kendilerini alamadı.