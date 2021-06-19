  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

19.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Merve Kavakcı'nın 'başörtülü' kızına 'vampir' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki yağıyor

Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Sözcü yazarından 'CHP'li gazeteciye çakarlı araç ve koruma' itirafı! Bendense 'isim veremem', değilse 'her şey ortaya çıksın'

HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın babası: PKK'nın hakkını ödeyemeyiz

Karanlık eller devrede! Dün HDP'ye yapılan saldırının ardından AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı

AK Parti'den parti binasına saldırıyla ilgili açıklama

Veyis Ateş yalanladı, İsmail karşı çıktı

Merkel'den Türkiye açıklaması: Birbirimize bağımlıyız

Cuma saatinde Ekrem baskını! 'Şovmen' CHP'li İmamoğlu, borçlu olduğu halde, Akit TV'yi hacze geldi!
Milli futbolcu Mert Müldür'den İsviçre maçı açıklaması
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden personel alım ilanı
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!
CHP, Belediye Başkanı'nı ihraç edecek
Spor Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye EURO 2020'ye nasıl devam eder?
Spor

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye EURO 2020'ye nasıl devam eder?

Türkiye hangi sonuçla gruptan çıkar? EURO 2020'ye iki mağlubiyetle başlayan Türkiye'nin son 16'ya kalması için hangi senaryoların gerçekleşmesi gerektiği merak ediliyor. Türkiye, grubundan nasıl çıkar? Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 11:45:00 -
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye EURO 2020'ye nasıl devam eder?

Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında İtalya'ya 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı ardından Galler'e de aynı sonuçla yenildi. Milli Takım 20 Haziran Pazar akşamı İsviçre ile karşılaşacak. Futbolseverler, Türkiye'nin gruptan çıkma şansının sürüp sürmediğini merak ediyor. Türkiye, gruptan nasıl çıkar?

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye EURO 2020'ye nasıl devam eder?

A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek.

Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

PUAN DURUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray'da başkan kim oldu? Galatasaray başkanı kim oldu güncel
Galatasaray'da başkan kim oldu? Galatasaray başkanı kim oldu güncel

Spor

Galatasaray'da başkan kim oldu? Galatasaray başkanı kim oldu güncel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar'dan flaş Veyis Ateş açıklaması!
Gündem

Mete Yarar'dan flaş Veyis Ateş açıklaması!

Habertürk TV yorumcusu ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, kanaldan istifa eden Veyis Ateş'le ilişkisi ve 'milyon liralık' villada oturduğu iddia..
Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti
Gündem

Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Gözünü siyasi hırs ve nefret bürüyen Zübeyde Kamalak'ın, başörtülü olduğu için mahkeme duruşmasından atılması olayında kendisinin yanında du..
Akit’e cuma vaktinde haciz baskını!Seçim dönemi cami cami dolaşıp, Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düştü
Gündem

Akit’e cuma vaktinde haciz baskını!Seçim dönemi cami cami dolaşıp, Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düştü

Seçimlerden önce camileri ve türbeleri dolaşarak, mütedeyyin kesimin oylarını çalan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay