Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında İtalya'ya 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı ardından Galler'e de aynı sonuçla yenildi. Milli Takım 20 Haziran Pazar akşamı İsviçre ile karşılaşacak. Futbolseverler, Türkiye'nin gruptan çıkma şansının sürüp sürmediğini merak ediyor. Türkiye, gruptan nasıl çıkar?

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye EURO 2020'ye nasıl devam eder?

A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek.

Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

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