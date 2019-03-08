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Türkiye Girişimci Kadın Buluşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (2)- "Sayın Cumhurbaşkanımızın reformları hanımefendinin kadınları merkeze alan çalışmaları ve sevgili kızlarının gayretleri ile 2004 yılında yüzde 23 olan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34'ler seviyesine gelmiştir"- "Kadın yöneticilerin karar verici pozisyonda olduğu şirketler, karlılıkları daha yüksek, daha verimli, daha başarılı şirketler"- "TÜİK verilerine göre, 133 bin kadın işverenimiz var, 820 bin kadın kendi hesabına çalışıyor ve 953 bin kadın yönetici konumda"- "Son 6 yılda erkek yönetici oranı yüzde 8 düşmüş ama kadın yönetici oranı yüzde 24 artmış"

08 Mart 2019 Cuma 17:12
Türkiye Girişimci Kadın Buluşması

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın reformları hanımefendinin kadınları merkeze alan çalışmaları ve sevgili kızlarının gayretleri ile 2004 yılında yüzde 23 olan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34'ler seviyesine gelmiştir." dedi.

"Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan etkinlikteki konuşmasında, Bakanlık olarak kadınların işgücüne katılımına verdikleri önemden bahsederek, bu alanda destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan Pekcan, toplantıya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pekcan, bu sene Birleşmiş Milletler'in Dünya Kadınlar Günü ana temasını "Eşit Düşün, Zekice Geliştir, Değişim İçin Yenilik Yap" olarak belirlediğini anımsatarak, günümüzde kadın-erkek eşitliğini sağlamanın yolunun bilimden, yeni teknolojilerden ve inovasyondan geçtiğine işaret etti

Ticaret Bakanlığı olarak, tüm politika ve faaliyetleri 21. yüzyılın büyük teknolojik dönüşümlerini yakalamak için kadınları ve gençleri ön plana alan çalışmalarla hazırladıklarını belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Kadın yöneticilerin karar verici pozisyonda olduğu şirketler, karlılıkları daha yüksek, daha verimli, daha başarılı şirketler. Gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerde de, kadınların yönetici, karar verici ve siyasi politikalar oluşturucu pozisyonlarda olduklarını görüyoruz, biz de hedeflerimize bu yönde devam ediyoruz.
Küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmaların kurucuları, hemen hemen hep genç girişimciler. Bu kesinlikle tesadüf değil. Bu yenilikçi firmaların her birinde yüzlerce-binlerce kadın mühendis, grafiker ve tasarımcılarımız, bilişimcilerimiz çalışmakta."

Büyük firmalar ve güçlü ekonomilerin genç zihinleri ve kadın yetenekleri ön planda tuttuğunu belirten Pekcan, 21. yüzyılın şartlarının da bunu artık bir zorunluluk haline getirdiğini söyledi.



- "Türkiye'nin yüksek gelirli ülke seviyesine yükselmesi için çok sayıda dönüşüme ihtiyaç var"

Türkiye'nin yüksek gelirli ülke seviyesine yükselmesi için çok sayıda dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Pekcan, bunların içinden üç tanesini "Kadınlarımızın iş gücüne katılımınının yüzde 50'ler seviyesinin üzerine çıkarmak, kadın girişimcilerimizin sayısını artırmak ve kadın girişimcileri ihracatçı yapmak" olarak açıkladı.

Bakan Pekcan, gelişmiş ülkelere bakıldığında kadının işgücüne katılım oranının yüzde 60-70'lerde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler verilerine göre eğer kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerle aynı oranda olursa, kişi başına düşen milli gelir yüzde 20 oranında artacak, bu fırsatı kaçıramayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın reformları hanımefendinin kadınları merkeze alan çalışmaları ve sevgili kızlarının gayretleri ile 2004 yılında yüzde 23 olan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34'ler seviyesine gelmiştir.

Bu büyük bir başarı, elimizde kullanılmamış yüzde 15-20'lik bir potansiyel var, bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. OECD ülkelerinde kadının işgücüne katılım oranı yüzde 51,3, erkeklerinki yüzde 72,4. Demek ki alacağımız çok yol var."


- "Yönetici ve karar verici düzeydeki kadınlarımızın artması gerek"


Pekcan, yönetici ve karar verici düzeydeki kadınların artması gerektiğini dile getirerek, "Bu yönde çok olumlu gelişmeler var. TÜİK verilerine göre, 133 bin kadın işverenimiz var, 820 bin kadın kendi hesabına çalışıyor ve 953 bin kadın yönetici konumda. Bu çok olumlu bir gelişme. 2012-2018 arasında, son 6 yılda erkek yönetici oranı yüzde 8 düşmüş ama kadın yönetici oranı yüzde 24 artmış. Şimdi kadın girişimci firmalarımızı dünyaya açma zamanı." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Bakanlığının kadın girişimcilere verdikleri destekler hakkında bilgi verdi.

Bundan sonra da bu desteğe devam edeceklerini bildiren Pekcan, kadın girişimcilerin önünü açmak üzere çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

(Bitti)


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:12
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Türkiye Girişimci Kadın Buluşması

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