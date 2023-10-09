Türkiye gıda tedarikinde sıkıntı yaşar mı?

Dünyanın en büyük gıda fuarları arasında yer alan ve Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Fuarı’na bu yıl Türkiye’den yaklaşık 300 şirket katıldı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; “Geçen yıllara göre katılımın arttığını görüyoruz. Katılan Türk şirketler fuardan memnun ayrılıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Rekolteler çok iyi

Geçtiğimiz yılın ocak-eylül rakamlarıyla, bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında ihracatta döviz bazında yüzde 12’lik artış olduğu bilgisini veren Kazım Taycı, “Diğer tüm sektörlerin eksi yazdığı dönemde biz, geçen yılın üzerindeyiz. 2023 yılı hem Türkiye’de hem dünyada genel manada rekoltelerin çok iyi olduğu bir yıldı. 21 milyon ton rekoltemiz var şekerde. Buğdayda da 21 milyon ton rekoltemiz var. Tahıllara ve hububat grubuna baktığımız zaman ortalama 37 milyon ton gibi bir seviye gördük. Ülke olarak sıkıntımız yok hatta dünyada da iyi seviyeler söz konusu." dedi.

Pandemi etkiledi ama...

Taycı şöyle devam etti: "Bazı ürünlerde rekolteler istenildiği gibi değil, ekimler de istenilen seviyede değil. Daralmalardan dolayı ihracatı kısma yönelimleri olan ülkeler var. Gıda güvenliğiyle ilgili alınmakta olan önlemler var. Pandemiyle tarımın ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. 2023 ve 2024 yılı için hem ülkemizde hem dünyada gıda güvenliğiyle bağlantılı olarak tedarik edememe gibi bir riskle karşı karşıya değiliz. 2023 içinde nisan ayına kadar yağışların yeterli olmaması kaygılandırdı ama sonrasındaki yağışlar istediğimiz verimleri almamızı sağladı.”

İsrail ile problem olur mu?

İsrail’de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Taycı, “İsrail ile son 30 yıla baktığımızda birçok siyasal kriz yaşandı. Fakat, bunlar hiçbir şekilde ekonomiye yansımadı. İsrail-Türkiye ticari ilişkileri siyasetten bağımsız şekilde yürüyor. İsrail’de son dönemdeki gelişmeler neticesinde ticari bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum.” yorumunu yaptı.