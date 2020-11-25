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Aktüel Türkiye genelindeki 89 deniz feneri yeni yüzleriyle gemilere ışık tutacak
Aktüel

Türkiye genelindeki 89 deniz feneri yeni yüzleriyle gemilere ışık tutacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan 89 betonarme fenerimizi restore edeceğiz" - "Yüzyıllardır gemilerimizin kıyı emniyetini sağlayan Anadolu ve Rumeli fenerlerinin de tarihe saygı ve turizme katkı amacıyla restorasyonlarını yapıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:04:58 -
Türkiye genelindeki 89 deniz feneri yeni yüzleriyle gemilere ışık tutacak

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan 89 betonarme fenerin restore edileceğini belirterek, "Bu kapsamda İstanbul Boğazı ile Karadeniz'i birleştiren, yüzyıllardır gemilerimizin kıyı emniyetini sağlayan Anadolu ve Rumeli fenerlerinin de tarihe saygı ve turizme katkı amacıyla restorasyonlarını yapıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, deniz fenerlerinin restorasyonuna ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

Ülke kıyılarında toplam 938 fener bulunduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, bunlardan 41'inin tarihi nitelikte olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, söz konusu fenerlerin restorasyonu için projeler hazırlandığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan 89 betonarme fenerimizi restore edeceğiz. Bu kapsamda İstanbul Boğazı ile Karadeniz'i birleştiren, yüzyıllardır gemilerimizin kıyı emniyetini sağlayan Anadolu ve Rumeli fenerlerinin de tarihe saygı ve turizme katkı amacıyla restorasyonlarını yapıyoruz. 1856 yılında inşa edilen bu yadigar rehberleri geleceğe en zarif ve güzel haliyle ulaştırmaktan da gurur duyuyoruz."

- "Rumeli Feneri için kurul izinleri tamamlanmak üzere"

Tarihi fenerlerin restore edilerek turizme kazandırılacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye kıyılarında toplam 938 adet fenerin çalışabilirlik oranı yüzde 99,9. Tarihe saygı, turizme katkı olsun diye tarihi eser niteliğindeki fenerlerimizin restorasyonuna bir program dahilinde başladık." ifadelerini kullandı.

Gelibolu ve Mersin fenerlerinin restorasyonunun tamamlandığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şile Feneri'nin restorasyon işlemi devam ediyor. Ahırkapı ve Dilburnu fenerlerinin kurul izinlerini tamamladık, restorasyonu ihale aşamasında. 1856'da yapılan Rumeli Feneri için kurul izinleri de tamamlanmak üzere. Şu ana kadar 22 tarihi fener turizm amaçlı kiraya verildi. Fenerlerden 2018'de 617 milyon lira, 2019'da 752 milyon lira gelir edildi. 2020 beklentimiz ise 875 milyon lira."

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