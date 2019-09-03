0553 313 94 23

Türkiye genelinde radarla hız denetimi

Polis sorumluluk bölgesinde 31 Ağustos-1 Eylül'de yapılan radarla hız kontrollerinde 42 bin 206 araç ve sürücü denetlendi

03 Eylül 2019 Salı 12:41
Türkiye genelinde radarla hız denetimi

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde 31 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilen radarla hız kontrollerinde 42 bin 206 araç ve sürücü denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 gibi büyük bir paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan "yakalanma riski" duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Uygulamalarda 42 bin 206 araç ve sürücüsü denetlenirken, 22 bin 624 hız ihlali tespit edildi. Ayrıca 24 bin 487 trafik kural ihlali belirlenerek, ilgililere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 350 araç trafikten men edildi, 11 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:41
  1. Türkiye genelinde radarla hız denetimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5 kişiyi öldürdü
    1. ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5..
    2. "Geleceğin Türkiyesi'nde Yönetim"..
    3. Sosyal medya tatile çıktı
    4. İznik gölüne sabaha kadar kara sular..
    5. Öğretmenlere trafik eğitim semineri..
    6. Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki
    7. Sudan’da sel felaketi: 78 ölü, 100..
    8. "1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global..
    9. İzmir’de yanan 500 hektarlık alanı..
    10. Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1)..
    11. Rus bloggera 5 yıl hapis cezası
    12. "Diyarbakır'da halay çekenlerin,..
    13. Antalya Film Forum’a başvurular için..
    14. Almanya’da bir ilk
    15. Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar..
    16. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    17. Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye’de en..
    18. Seyyar su satıcısından şaşırtan yöntem
    19. Kuşadası el sanatları e-ticaret..
    20. Furkan Vakfı davasını takip edecek..
    21. Başakşehir Belediyesi 6. İnovasyon..
    22. Kars, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği..
    23. Kamyonet lastiği içinde 44 kilo eroin
    24. Afganistan’da 2019 yılında yaklaşık 4..
    25. Evinde 500 saksı çiçekle yaşıyor
    26. Geçmen Yayla yolunda sona gelindi
    27. Adana Demirspor’da Ümit Özat ile..
    28. Ordu'da bin 500'ü aşkın çocuğa kodlama..
    29. Taraftardan başkan Gevrek’e yanındayız..
    30. Drone destekli operasyonda 44 kilogram..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız