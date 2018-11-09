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Türkiye genelinde huzur uygulaması! İstanbul'da 39 ilçede başladı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur-8' asayiş uygulaması İstanbul'da başladı. 39 ilçede çok sayıda noktada gerçekleştirilirken denetimlerle vatandaşların huzur ve güvenliği amaçlanıyor.

09 Kasım 2018 Cuma 20:18
Türkiye genelinde huzur uygulaması! İstanbul'da 39 ilçede başladı

İstanbul Emniyet Müdürü  Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 20:18
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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