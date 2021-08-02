Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor!

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra ’planlı’ olmayan elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Kesinti neden kaynaklanıyor?

Türkiye bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer yandan da elektrik arızalarını da gidermeye çalışıyor. Yangın ve teknik arıza kaynaklı olduğu düşünülen elektrik kesintileri yurdun geneline yayılmaya başladı.

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

UEDAŞ'dan kesinti açıklaması

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ege'deki kesintiler duyuruldu

İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay’dan çok sayıda ’elektrik kesintisi’ ihbarı geliyor. Ege Bölgesi’nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan ’planlı kesintiler’ olduğu öğrenildi.