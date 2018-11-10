0553 313 94 23
impression

Türkiye genelinde dev operasyon! Bin 810 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından düzenlenen 'Türkiye Güven Huzur' (2018-8) operasyonunda, bin 810 kişinin tutuklandığı bildirildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:51
Türkiye genelinde dev operasyon! Bin 810 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda aranan toplam bin 810 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek, alanda görünür olmak amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 'Türkiye Güven Huzur' (2018-8) operasyon düzenlendiği bildirildi.

Her yer arandı

Açıklamada, uygulamanın 09:00-12:00 saatleri arasında okul önleri ile üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerlerde, 18:00-20:00 saatleri arasında alışveriş merkezleri (AVM) içlerinde, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 21:00-23:00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminaller ile umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde yapıldığı belirtildi.

68 bin 132 personel katıldı

Toplam 68 bin 138 personelin katıldığı belirtilen uygulama ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Uygulamada 607 bin 792 şahıs sorgulanmış, 159 bin 934 araç ve 342 servis aracı denetlenmiş, 20 bin 973 umuma açık iş yeri kontrol edilmiş; 2 adam öldürme, 8 yağma, 102 yaralama, 76 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 8 cinsel saldırı, 3 çocuğun cinsel istismarı, 29 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 10 kaçakçılık, 5 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 5 silahlı terör örgütüne üye olmak, 9’u çocuk olmak üzere toplam 37 kayıp şahıs ile bin 496 diğer suçlardan toplam bin 810 aranan şahıs yakalanmıştır."

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:51
  1. Türkiye Güven Huzur Operasyonu
  2. Türkiye genelinde düğmeye basıldı
  3. Jandarma
  4. Emniyet
  5. Asayiş operasyonu
  6. ortak operasyon
  7. 1810 kişi gözaltında

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da duyan herkes oraya koştu! İnsan seli...
    1. İstanbul'da duyan herkes oraya koştu!..
    2. Jülide Sarıeroğlu'ndan yerel seçim..
    3. Türkiye genelinde dev operasyon! Bin..
    4. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    5. CHP Kadıköy belediye başkan adayı..
    6. Galatasaray, Kayserispor..
    7. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    8. Başkan Erdoğan Paris'e ulaştı
    9. Beyin şekersiz yapamaz
    10. Kendilerine polis süsü veren..
    11. Korkutan deprem! Erzurum beşik gibi..
    12. Zimmetine para geçiren zabıt katibi..
    13. 15 Temmuz şehit aileleri, Diriliş..
    14. DEAŞ'lı 14 terörist öldürüldü!
    15. Cesedi kuyudan çıktı! Tarihi köşkte..
    16. Binlerce aboneye müjde! Elektrikte..
    17. Anne sütünden farkı yok..
    18. Giresun, Kardemir Karabükspor'u farklı..
    19. Yaralı halde bulundu! Bir ilçe..
    20. Takımı Mert Emre için sahaya çıktı!..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti