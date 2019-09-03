Türkiye genelinde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi- Denetlenen 70 bin 514 araçtan, bin 45'i trafikten men edilirken, bin 213 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı

ANKARA (AA) - Ülke genelinde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik 30-31 Ağustos tarihleri arasında uygulama gerçekleştirildi. 70 bin 514 aracın denetlendiği uygulamalarda bin 45 araç trafikten men edildi, bin 213 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca bin 21 sürücünün ehliyet belgelerine geçici olarak el konuldu. Bu kapsamda 6 bin 471 trafik kural ihlali tespit edilerek, ilgililer hakkında yasal işlem uygulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.