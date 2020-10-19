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Aktüel Türkiye genelinde 30 bin 260 okul servis aracı denetlendi
Aktüel

Türkiye genelinde 30 bin 260 okul servis aracı denetlendi

Polisin denetimlerinde 168 sürücü/aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı, 63 aracın yetkisiz/izinsiz taşımacılık yaptığı, 72 aracın fazla öğrenci taşıdığı tespit edildi - 159 araç trafikten men edildi, 1997 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırım uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:01:48 -
Türkiye genelinde 30 bin 260 okul servis aracı denetlendi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 12-16 Ekim'de Türkiye genelinde okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 30 bin 260 aracın kontrol edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvim çerçevesinde, yüz yüze eğitimin kademeli olarak belirli sınıf seviyelerinde 12 Ekim Pazartesi günü başlaması dikkate alınarak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla, ülke genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik yoğunlaştırılmış özel denetimlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ülke genelinde 30 bin 260 okul servis aracının denetlendiği vurgulanan açıklamada, 168 sürücü/aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı, 63 aracın yetkisiz/izinsiz taşımacılık yaptığı, 72 aracın fazla öğrenci taşıdığının tespit edildiği aktarıldı.

159 aracın trafikten men edildiği ve 1997 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırımın uygulandığı belirtilen açıklamada, denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği ifade edildi.

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