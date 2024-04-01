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Gündem Türkiye geneli seçim sonuçları! İşte partilerin aldıkları oy oranı
Gündem

Türkiye geneli seçim sonuçları! İşte partilerin aldıkları oy oranı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 05:01:00 -
Türkiye geneli seçim sonuçları! İşte partilerin aldıkları oy oranı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler sandık başına gitti. Katılımın düşük olduğu seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre partilerin Türkiye geneli oy oranları belli oldu.

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandıkların tamamı neredeyse sayıldı. İşte Türkiye genelinde siyasi partilerin aldıkları oy oranları...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, yurt genelinde sandık başına gitti. Türkiye'de bütün illerde neredeyse oyların tamamı sayıldı.

Katılım oranı düştü

Ülke genelinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılım oranı yüzde % 78.47olarak belirlendi.

Seçimlerde CHP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve MHP ilk 5 sırada yer aldı.

Partilerin oy oranları

CHP: %37.72
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK PARTİ: %35.52

YENİDEN REFAH PARTİSİ: %6.18

DEM PARTİ: %5.65

MHP: %4.98

İYİ PARTİ: % 3.78

ZAFER PARTİSİ: % 1,70

SAADET: % 1,08

HÜDA PAR: % 0,54

BÜYÜK BİRLİK: % 0,43

DEVA PARTİSİ: % 0,31

BTP: % 0,24

BAĞIMSIZ: % 0,22

DP: % 0,2

MEMLEKET: % 0,16

TİP: % 0,16

TKP: % 0,11

YTP: % 0,1

DSP: % 0,1

VATAN PARTİSİ: % 0,09

MİLLET: % 0,08

GELECEK PARTİSİ: % 0,07

HAK-PAR: % 0,07

EMEP: % 0,06

SOL PARTİ: % 0,05 22.019

TKH: % 0,04

ANAP: % 0,04

MİLLİ YOL: % 0,03

AB PARTİ: % 0,03

HKP: % 0,02

ABP: % 0,01

AP: % 0,01

OCAK: % 0,01

ADP: % 0

Toplam Sandık: 206.806
Toplam Seçmen: 61.430.934
Açılan Sandık: 203.688
Açılan Sandık Oranı: % 98,49
Kullanılan Oy:47.359.725
Geçerli Oy: 45.287.100
Katılım Oranı:% 78,32

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