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Spor Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programı açıklandı
Spor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:24:48 -
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet programı açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2021 faaliyet takvimi açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, dünyadaki ve Türkiye'deki spor organizasyonlarını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan 2021 faaliyet programında değişen şartlara ve ulusal politikalara göre önlemler alınabileceği belirtildi.

Federasyonun ana misyonunun geleneksel Türk okçuluk sporunu ve kültürünü yaymak, geliştirmek ve bu amaçla spor insanı yetiştirmek olduğu aktarılırken, faaliyet takviminde yer alan yerlerin Kovid-19 salgını dikkate alınarak sporcuların en az şekilde seyahat edeceği, mümkün ise konaklama yapmadan katılabileceği şekilde planlandığı kaydedildi.

Faaliyet takviminde öne çıkan bazı programlar; İstanbul'da 27-29 Mayıs tarihlerinde 9. Fetih Kupası, Kütahya'da 26 Haziran'da Yıldızlar Gençler Türkiye Şampiyonası finali, Bursa'da 11 Temmuz'da Büyükler Türkiye Şampiyonası finali, Konya'da 31 Temmuz'da Minikler Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da ağustosta milli takım kampı ve seçmeleri, Konya'da 10-19 Eylül'de 5. İslami Dayanışma Oyunları, 2-3 Ekim'de Ankara'da Ruz-i Kasım Kulüpler Türkiye Şampiyonası finali, ekimde Bursa'da Dünya Göçebe Oyunları olarak belirtildi.

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