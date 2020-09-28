Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

BURSA (AA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Konfederasyon Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, saldırıların uluslararası hukuka aykırı gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıların bir hedefinin de basın çalışanları olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede barış ve huzuru bozan Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine gerçekleşen saldırısında TRT ve AA çalışanı meslektaşlarımız havan mermilerinden son anda kurtulmuştur. Asker ve sivil ayrımı gözetmeksizin gerçekleşen Ermenistan saldırıları endişe verici boyuta ulaşmıştır. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasını ve işgalini kınıyoruz. Ermenistan'ın çirkin saldırıları karşısında kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyor, saldırılarda hayatını kaybedenlere ve şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz."