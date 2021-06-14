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Spor

Türkiye-Galler maçını yönetecek hakem açıklandı

2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye-Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 11:45:00 -
Türkiye-Galler maçını yönetecek hakem açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile oynayacağı A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

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