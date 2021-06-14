EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Türkiye - Galler maçı için geri sayım başladı. 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek isteyen A Milli Takım, İtalya yenilgisinin ardından Galler'le karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye -Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Galler maçı nerede, ne zaman, hangi kanalda?

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.