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Spor Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı hakemi kim?
Spor

Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı hakemi kim?

Milli maç ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran Cuma günü başladı. Açılış maçında Türkiye, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Türkiye, A Grubu ikinci maçında Galler ile Bakü'de karşı karşıya gelecek. Peki, Türki Galler maçı hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 12:16:00 -
Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı hakemi kim?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu yaz gerçekleşiyor. 11 Haziran’da Türkiye İtalya maçıyla başlayan turnuva 12 ayrı şehirde oynanıyor. Türkiye ilk maçını Roma’da ikinci maçını ise Bakü’de oynayacak.

Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı hakemi kim?

Türkiye Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Bakü'de oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.Artur Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. 4. hakem olarak Polonyalı Bartozs Frankowski görev alacak. Video Yardımcı Hakem ise yine Portekiz'den Joao Pinheiro oldu.

Türkiye Galler maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

 

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