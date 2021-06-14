Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç ne zaman hangi kanalda?
Milli maç canlı izle | EURO 2020’de çıktığı ilk maçında İtalya’ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, G Grubu’ndaki bir diğer maçta Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Galler maçı hangi gün? Türkiye Galler maçı ne zaman?
Milli maç hangi gün? Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında İtalya’ya kaybeden Türkiye’de gözler Galler maçına çevrildi. Peki, milli maç ne zaman?
Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç ne zaman hangi kanalda?
Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Mücadele TSİ 19.00’da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
A Grubu programı şöyle:
16 Haziran Çarşamba
19.00: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
22.00: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar
19.00: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
19.00: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).