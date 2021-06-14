Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçının ardından Galler ile karşılaşacağı açın ayrıntıları merak ediliyor. Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 A Grubu 2. maçında Bakü'de Galler'i konuk ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonada millilerimiz ilk puanlarını almak istiyor. Peki şimdiden büyük bir merakla beklenen Türkiye Galler maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?
Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü başlayacak. TSİ 19.00'daki müsabaka, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)