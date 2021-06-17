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Medya Türkiye-Galler maçı ardından Kıraç'tan paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
Medya

Türkiye-Galler maçı ardından Kıraç'tan paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim

EURO 2020’de Galler’e yenildiğimiz 2-0’lık maç sonrası şarkıcı Kıraç çok konuşulacak paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 11:58:00 -
Türkiye-Galler maçı ardından Kıraç'tan paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim

EURO 2020'ye büyük umutlarla giden milli takım önce 3- 0 'lık İtalya, ardından da 2-0'lık Galler mağlubiyetleriyle Türkiye'ye büyük şaşkınlık yaşattı. Milli takımı bugün oynadığı Galler maçının ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Şarkısına eleştiri

Milli takımın mağlubiyetinin ardından bir paylaşım da Kıraç'tan geldi. Milli takıma yaptığı şarkıdaki, "Dünyaya haykıran gür sesimizsin/ Sen de askersin sen de Mehmet'sin" sözlerini nedeniyle eleştirilen Kıraç, milli takımın mağlubiyet için özür dilediğini söyledi.

"Özür diliyorum, ben sorumluyum"

Kıraç, mağlubiyet nedeniyle kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Özür diliyorum! Milli Takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden "Milli" takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden "marş" yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden.

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Yorumlar

ALİ

KIRAÇ, lafı gediğine oturtmuş... Düşünme becerisinden yoksun zavallılara iyi kapak olmuş... Helal Kıraç Beye
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bir an önce elensinler kendilerini sahillere sevgililerinin koynuna atsınlar! kim maç edecek yaz günü te temmuz'a kadar götüğü suya sokmak varken! işte akp'nin ülkeyi getirdiği durum! menfaat menfaat menfaat!
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