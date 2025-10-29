Türkiye futbolunu sarsan hakemlerin bahis skandalı! İstanbul Başsavcılığı'ndan flaş açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair iddialara ilişkin yürütülen soruşturmanın, Başsavcılık koordinesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığı ile işbirliği içerisinde devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair TFF'nin kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir."