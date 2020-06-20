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Spor

Türkiye Futbol Federasyonundan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:18:30 -
Türkiye Futbol Federasyonundan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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