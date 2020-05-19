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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Mayıs'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:46:47 -
Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Mayıs'ı kutladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan 101 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak ulusumuzun kaderini değiştiren Milli Mücadelemizi başlatmıştır." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs, özgürlüğü ve bağımsızlığı için canını ortaya koyan bir milletin dünyaya örnek destansı mücadeleyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığının yakıldığı gündür. Büyük Önder Atatürk, zafer ve gururun timsali olan bu anlamlı günü, Gençlik ve Spor Bayramı olarak Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacak olan genç nesillere armağan etmiştir. Topluma spor kültürünü benimsetme misyonundan asla vazgeçmeyen futbol federasyonu da Türkiye'nin yarınları olan gençlerimizin yanında olmayı var gücüyle sürdürecektir. Bu duygularla bize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.

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