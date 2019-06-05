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Türkiye-Fransa maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:23
Türkiye-Fransa maçının hakemi belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:23
  1. Konya
  2. türkiye fransa maçının hakemi
  3. Damir Skomina

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